Antoine Fuqua dirigerà Siege of Bethlehem, film tratto da fatti realmente accaduti

Bron Studios ha ingaggiato Antoine Fuqua in merito alla regia di Siege of Bethlehem, dramma bellico tratto da fatti realmente accaduti.

Il film, come detto, sarà ispirato alla storia di un musulmano, un ebreo israeliano e un cristiano americano, i quali dovettero fare squadra per evitare un sanguinoso scontro tra l’esercito israeliano e un gruppo di soldati palestinesi che avevano trovato rifugio nella basilica della Natività a Betlemme. Dopo 39 giorni di negoziati, nonostante l’opposizione di molti dei loro colleghi e superiori, i tre riuscirono a trovare un accordo, ponendo fine all’assedio e evitando una guerra in territorio sacro.

Attualmente impegnato con la produzione di Emancipation, il regista Fuqua dirigerà una sceneggiatura, tratta dal libro del giornalista Joshua Hammer intitolato A Season in Bethlehem: Unholy War in a Sacred Place, firmata da Avi Issacharoff (Fauda), e Matt Cook (Patriots Day, Triple 9), quest'ultimo veterano che ha combattuto in Iraq.

Al momento mancano notizie relative al casting.