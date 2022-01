Jon Watts dalla saga Spider-Man al riavvio di Final Destination

Dopo aver diretto abilmente la saga legata al celebre Spider-Man, il regista Jon Watts è pronto a mettere mano al riavvio del franchise horror Final Destination.

Secondo un report di Variety, è noto da stasera che Jon Watts produrrà per la New Line Cinema un nuovo capitolo della saga horror Final Destination. La celebre fonte rivela che il film dovrebbe riavviare completamente il franchise, e che Watts, con Lori Evans Taylor e Guy Busick, sarà protagonista del trattamento alla base della sceneggiatura affidata nelle mani di Jeffrey Reddick. In cabina di produzione il regista di Spider-Man: No Way Home sarà affiancato da Dianne McGunigle per la New Line, e dai produttori del primo film della saga “Craig Perry” e “Sheila Hanahan Taylor“.

Final Destination è approdato nelle sale nel 2000, diretto da James Wong. A fronte di una spesa di 23 milioni di dollari, il film ne incassò ben 112 milioni. Complessivamente la saga ha portato nelle casse della New Line Cinema la bellezza di 700 milioni di dollari divisi su 5 pellicole. Nel film originale, un ragazzo – dopo aver avuto una previsione di morte dei suoi amici – mette tutti in salvo, scatenando però la “vendetta” della stessa morte, decisa a portare a termine il suo piano mortale.

Il nuovo capitolo verrà realizzato per la piattaforma digitale HBO Max.