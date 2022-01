Michael Sarnoski scelto per la regia di A Quiet Place 3

Posted on

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences questa sera ha annunciato le prime informazioni riguardo la cerimonia di premiazione degli attesissimi Oscar 2022. Nonostante la preoccupazione per le nuove varianti di Covid-19 aumenti di giorno in giorno, l’Academy sembra pronta a regalare al pubblico un’edizione degli Oscars più legata alla normalità. A dispetto dalle ultime