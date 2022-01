Le riprese aggiuntive della serie Ms Marvel sono in corso ad Atlanta

La sessione di riprese aggiuntive di Ms Marvel, la serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ nel corso del 2022, sono attualmente in corso in quel di Atlanta.

A confermare il reshoot della serie è stato Atlanta Filming, il cui annuncio però rivela che si tratta di una sessione di lavoro minima e che non sembra che stiano cambiando elementi importanti dello show. Ricordiamo che Ms Marvel potrà contare su una prima stagione da 6 episodi, la stessa formula scelta per altre serie Marvel Studios già approdate su Disney+. Ad oggi non esiste ancora una data di uscita.

Ms Marvel

PRODUZIONE: La serie sarà sviluppata da Kevin Feige per conto di Marvel Studios. Tra i registi Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon. Nel ruolo di showrunner spazio per Bisha K. Ali. CAST: Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer, Alysia Reiner e Nimra Bucha. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

DESCRIZIONE SERIE: La serie originale dei Marvel Studios è incentrata sul personaggio di Kamala Khan, amatissimo dai fan, una pakistana-americana di 16 anni cresciuta a Jersey City. Una grande studente, appassionata giocatrice e vorace scrittrice di fan-fic, Kamala ha un’affinità speciale con i supereroi, in particolare con Captain Marvel.