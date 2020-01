Joker e Parasite nelle nomination dei PGA Awards 2020

Poco fa sono state annunciate le nomination dei PGA Awards 2020, ovvero i premi assegnati ai migliori film dalla Producers Guild of America.

Come sempre molto importanti in vista degli Oscar, le nomination dei PGA Awards rappresentano una tappa fondamentale per ogni produzione in cerca di gloria. Negli ultimi anni, ma oramai è divenuta una consuetudine, i film inseriti nelle nomination in questo premio rientrano in quelle relative agli Oscars. Ma non è tutto perchè anche i vincitori dei PGA Awards guadagnano un'alta probabilità di riconferma agli Oscars.

Quest'anno tra i candidati spicca la presenza del cinecomic Joker, del lanciatissimo 1917, ma anche della sorpresa Parasite. In nomination anche C'era una volta a... Hollywood e Storia di un Matrimonio. I vincitori verranno annunciati il 3 febbraio.

LE NOMINATION

“1917”

Producers: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall

Producers: Peter Chernin & Jenno Topping, James Mangold

Producers: Jane Rosenthal & Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff & Martin Scorsese

Producers: Carthew Neal, Taika Waititi

Producers: Todd Phillips & Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

Producers: Rian Johnson, Ram Bergman

Producer: Amy Pascal

Producers: Noah Baumbach, David Heyman

Producers: David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

Producers: Kwak Sin Ae, Bong Joon Ho