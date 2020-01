BAFTA 2020 - Dominio assoluto di Joker con 11 nomination

Il Leone d'oro a Venezia è stato solo l'inizio: la stagione dei premi continua sotto i migliori auspici per Joker, il film di Todd Phillips che ha dominato le nomination ai BAFTA 2020 con ben 11 candidature.

Tra le nomination ottenute dal film con Joachin Phoenix, oltre a quella - ovviamente - come miglior attore, anche quelle come miglior film, regia e sceneggiatura non originale.

Seguono, a pari merito con 10 nomination, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e The Irishman di Martin Scorsese, il grande snobbato ai Golden Globes; che i BAFTA diano invece qualche chances al film prodotto da Netflix?

Bene anche 1917, il war movie di Sam Mendes che ha trionfato ai Golden Globes che ha ottenuto 9 candidature.

Doppia soddisfazione per Parasite di Bong John-ho che ha ottenuto la nomination per il miglior film e quella per il miglior film straniero.

Ecco di seguito l'elenco con tutte le nomination ai BAFTA Awards 2020:

MIGLIOR FILM

1917

THE IRISHMAN

JOKER

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

PARASITE

MIGLIOR REGISTA

1917 – Sam Mendes

THE IRISHMAN – Martin Scorsese

JOKER – Todd Phillips

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD – Quentin Tarantino

PARASITE – Bong Joon-ho

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

BOOKSMART

KNIVES OUT

MARRIAGE STORY

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

PARASITE

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JOKER

LITTLE WOMEN

THE TWO POPES

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

JESSIE BUCKLEY – Wild Rose

SCARLETT JOHANSSON – Marriage Story

SAOIRSE RONAN – Little Women

CHARLIZE THERON – Bombshell

RENÉE ZELLWEGER – Judy

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

LEONARDO DICAPRIO – Once Upon a Time… In Hollywood

ADAM DRIVER – Marriage Story

TARON EGERTON – Rocketman

JOAQUIN PHOENIX – Joker

JONATHAN PRYCE – The Two Popes

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

LAURA DERN – Marriage Story

SCARLETT JOHANSSON – Jojo Rabbit

FLORENCE PUGH – Little Women

MARGOT ROBBIE – Bombshell

MARGOT ROBBIE – Once Upon a Time… in Hollywood

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

TOM HANKS – A Beautiful Day in the Neighborhood

ANTHONY HOPKINS – The Two Popes

AL PACINO – The Irishman

JOE PESCI – The Irishman

BRAD PITT – Once Upon a Time… in Hollywood

MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE

1917

JOJO RABBIT

JOKER

LITTLE WOMEN

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

MIGLIOR FILM BRITANNICO

1917

BAIT

FOR SAMA

ROCKETMAN

SORRY WE MISSED YOU

THE TWO POPES

MIGLIOR DEBUTTO DI UN REGISTA, PRODUTTORE O SCENEGGIATORE BRITANNICO

BAIT

FOR SAMA

MAIDEN

ONLY YOU

RETABLO

MIGLIOR FILM STRANIERO

THE FAREWELL

FOR SAMA

PAIN AND GLORY

PARASITE

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

MIGLIOR DOCUMENTARIO

AMERICAN FACTORY

APOLLO 11

DIEGO MARADONA

FOR SAMA

THE GREAT HACK

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

FROZEN 2

KLAUS

A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON

TOY STORY 4

MIGLIOR CASTING

JOKER

MARRIAGE STORY

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD

THE TWO POPES

MIGLIOR FOTOGRAFIA

1917

THE IRISHMAN

JOKER

LE MANS ’66

THE LIGHTHOUSE

MIGLIOR MONTAGGIO

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JOKER

LE MANS ’66

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

MIGLIOR SCENOGRAFIA

1917

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JOKER

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

MIGLIORI COSTUMI

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JUDY

LITTLE WOMEN

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURE

1917

BOMBSHELL

JOKER

JUDY

ROCKETMAN

MIGLIOR SONORO

1917

JOKER

LE MANS ’66

ROCKETMAN

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

MIGLIOR EFFETTI VISIVI

1917

AVENGERS: ENDGAME

THE IRISHMAN

THE LION KING

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

STAR EMERGENTE

AWKWAFINA

KAITLYN DEVER

KELVIN HARRISON JR.

JACK LOWDEN

MICHEAL WARD