John Wick: Chapter 4 ha ottenuto una nuova data di uscita

La Lionsgate questa sera ha confermato la nuova data di uscita di John Wick: Chapter 4, ennesimo capitolo della famosa saga action con Keanu Reeves.

Atteso originariamente in sala per il 27 maggio 2022, il film di Chad Stahelski sarà distribuito da Lionsgate a partire dal 24 marzo 2023, ovvero quasi un anno dopo dai piani iniziali. L’annuncio del rinvio è stato reso noto attraverso un video promozionale che ricalca una sequenza già apprezzata dai fan nella saga John Wick. Ecco il video qui di seguito:

In produzione è ancora segnalato Ballerina, lo spin-off della saga John Wick, con Len Wiseman in cabina di regia, e sceneggiatura affidata a Shay Hatten, (Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum), ma anche The Continental, la serie che farà da prequel della saga.

JOHN WICK 4

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese sono partite a fine giugno tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. CAST: Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Sharmier Anderson, Lance Reddick, Ian McShane, Clancy Brown. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 marzo 2023.

TRAMA: Il nuovo film dovrebbe riprendere dalla sequenza finale di John Wick: Parabellum, con il protagonista ferito ed oramai in guerra contro l’organizzazione criminale più pericolosa al mondo.