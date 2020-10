Annunciato lo scorso mese, il prequel animato di Army of the Dead – il futuro zombie movie di Zack Snyder – ha ottenuto ora una serie di doppiatori illustri.

Al già confermato Dave Bautista, il prequel sarà incentrato sulle origini del suo personaggio in Army of the Dead, quest’oggi si sono aggiunti anche Joe Manganiello (Justice League), Christian Slater (Mr.Robot), Harry Lennix (The Blacklist), Ross Butler (Tredici), Anya Chalotra (The Witcher), Vanessa Hudgens (Tick, Tick … Boom!), Yetide Badaki (American Gods), Christina Wren (Man of Steel), Monica Barbaro (The Good Cop) e Nolan North (Star Trek: Lower Decks). Ricordiamo che figurano tra i doppiatori anche Ana De La Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick e Ella Purnell.

La serie animata s’intitolerà Army of the Dead – Lost Vegas, e racconterà le origini del personaggio interpretato nel film da Dave Bautista. Due episodi saranno diretti dallo stesso Zack Snyder. La sceneggiatura sarà co-scritta da Shay Hatten, già co-autore della sceneggiatura di Army of the Dead.

Ricordiamo che Snyder ha anche avviato lo sviluppo di un prequel in live-action, affidando la regia nelle mani di Matthias Schweighöfer.

Army of the Dead

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Zack Snyder . La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold . Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari.

Il film è stato diretto da . La sceneggiatura è stata co-firmata da e . Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari. CAST : Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

: Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone. TRAMA : La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

: La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.