Lo zombie movie Army of the Dead potrà contare in futuro su un prequel e su una serie animata, a confermarlo il regista Zack Snyder.

Nonostante l’uscita sia ancora lontana (arriverà su Netflix nel corso del 2021), Army of the Dead ha ottenuto il benestare del colosso digitale, tanto da far consegnare carta bianca al regista per lo sviluppo di un prequel ed una serie tv, entrambi ambientati nello stesso universo narrativo.

Come già detto in precedenza, la notizia è stata confermata dallo stesso regista Zack Snyder:

“Sono incredibilmente entusiasta dell’opportunità di collaborare di nuovo con Netflix mentre espandiamo l’universo di Army of the Dead sia con un prequel internazionale, sia esplorando il mondo visivamente dinamico dell’animazione. È stata una grande collaborazione e siamo entusiasti che Netflix abbia una grande considerazione di questa proprietà intellettuale, come noi.“

Il prequel in live-action e la serie animata verranno scritti da Shay Hatten, già co-autore della sceneggiatura di Army of the Dead. Il prequel (ancora senza un titolo) verrà diretto da Matthias Schweighöfer e seguirà il personaggio di Dieter, introdotto nel film, mentre la serie s’intitolerà Army of the Dead – Lost Vegas, e racconterà le origini del personaggio interpretato nel film da Dave Bautista.

Army of the Dead

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Zack Snyder . La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold . Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari.

Il film è stato diretto da . La sceneggiatura è stata co-firmata da e . Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari. CAST : Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

: Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone. TRAMA : La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

: La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio. DISTRIBUZIONE: Data non disponibile.