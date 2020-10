Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte per il biopic di Ridley Scott

Il regista Ridley Scott è pronto per tuffarsi in una nuova avventura cinematografica ambientata nel nostro passato, sarà difatti regista di Kitbag, il biopic incentrato sulla vita di Napoleone Bonaparte.

Terminate da poco le riprese di The Last Duel, il regista ottantenne si dedicherà ad un altro biopic per la MGM dal titolo Gucci, la cui protagonista sarà Lady Gaga, per poi dare vita al racconto della vita di Napoleone Bonaparte.

Deadline, che ha confermato l’inizio della pre-produzione di Kitbag, ha rivelato che Scott avrà come protagonista Joaquin Phoenix, da poco tornato dall’esperienza “cinefumettara” di Joker. La sceneggiatura è stata firmata da David Scarpa (Tutti i soldi del mondo), mentre la Scott Free Productions dello stesso Ridley Scott co-produrrà il film con la 20th Century Studios.

Il biopic dovrebbe gettare uno sguardo molto personale alle origini di Napoleone, e alla sua ascesa a imperatore, il tutto raccontato attraverso la lente del suo rapporto con la moglie e unico vero amore Giuseppina.