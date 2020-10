Netflix ha annunciato il cast stellare agli ordini di Adam McKay per il film in produzione Don’t Look Up: ci sarà anche Leonardo DiCaprio.

Fermata in pieno lockdown mondiale, la produzione di Don’t Look Up è pronta finalmente a partire, ma stavolta con un cast ancor più stellare. Oltre ai già annunciati Jennifer Lawrence, Jonah Hill e Cate Blanchett, il colosso dello streaming è riuscito a portare a bordo Leonardo DiCaprio, ma anche Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley.

La trama di Don’t Look Up, dalle venature comedy, seguirà la storia di due astronomi di basso livello che iniziano un tour stampa per avvisare l’umanità dell’imminente arrivo di un asteroide che distruggerà la Terra.

Adam McKay, oltre a dirigere il film, si è occupato anche della sceneggiatura e della produzione con la sua casa di produzione Hyperobject Industries.

ECCO IL POST NETFLIX CON LA CONFERMA DELL’IMPRESSIONANTE CAST

The cast of Adam McKay's DON'T LOOK UP is absolutely iconic:



💫Leonardo DiCaprio joins

💫Jennifer Lawrence &

💫Rob Morgan alongside

💫Meryl Streep

💫Cate Blanchett

💫Jonah Hill

💫Himesh Patel

💫Timothée Chalamet

💫Ariana Grande

💫Kid Cudi

💫Matthew Perry

💫Tomer Sisley pic.twitter.com/UODRd7r2t8 — NetflixFilm (@NetflixFilm) October 14, 2020