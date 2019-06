Millennium Films ha assunto Jill Soloway per la regia dell’adattamento cinematografico della graphic novel Red Sonja.

Dopo che per mese è andata avanti la querelle legata alla vita privata di Bryan Singer, la produzione ha scelto di licenziare il regista Bohemian Rhapsody per affidare Red Sonja a Jill Soloway. La regista è nota per aver creato la serie tv Transparent.

L’adattamento di Red Sonja è in fase di produzione già da qualche anno, e l’ingaggio di Bryan Singer sembrava lo scorso anno aver sbloccato la situazione. Sfortunatamente la produzione ha subito uno stop brusco a causa dei problemi avuti con la giustizia da parte dello stesso Singer. Ora, con l’ingaggio della Soloway, la produzione potrebbe finalmente subire un’accelerata.

L’ultima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Christopher Cosmos, vedremo a tal proposito se la Soloway si baserà su quella bozza o meno.

Red Sonja oggi è pubblicato ancora attraverso l’etichetta indipendente Dynamite Entertainment, ma gli esordi del fumetto risalgono al lontano 1973. I creatori dell’opera fumettistica sono il fumettista Robert E. Howard, lo scrittore Roy Thomas e l’artista Barry Windsor Smith per Marvel Comics.

Questa la descrizione del personaggio raccolta da Wikipedia:

Red Sonja è una guerriera fortissima e un’abilissima utilizzatrice delle armi bianche. In alcune occasioni guida eserciti molto numerosi contro truppe superiori, mostrando strategia e carisma da leader nata, cosa che le attira ammirazione sincera come pure invidia meschina da parte di uomini e donne, soldati e condottieri, reali, nobili e popolani.