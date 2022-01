Jason Momoa potrebbe essere il villain di Fast and Furious 10

L’attore Jason Momoa è vicino a firmare un contratto con la Universal Pictures per recitare come villain in Fast and Furious 10.

A confermare la trattativa è stato in questi minuti un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. La celebre fonte ha riferito che Jason Momoa dovrebbe entrare nel cast di Fast and Furious 10 nei panni di uno dei villain, ricordiamo che Charlize Theron tornerà come villain principale. L’ingresso nel cast del protagonista della saga Aquaman aumenterebbe l’elemento “muscolare” in un franchise come Fast and Furious caratterizzato spesso per l’eccesso di testosterone.

FAST AND FURIOUS 10

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.