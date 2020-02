James Purefoy e tanti volti nuovi per Pennyworth 2

Il cast della seconda stagione di Pennyworth continua a crescere, e da oggi conterà anche il volto noto di James Purefoy.

Confermato lo sviluppo di una seconda stagione a fine 2019, la serie tv Pennyworth si appresta a regalarsi tantissimi nomi nuovi per il suo cast in costruzione. Con il già citato James Purefoy (The Following), il cast dà il benvenuto anche a Edward Hogg (Taboo, Harlots), Jessye Romeo (Curfew, In the Long Run), Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) e Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic).

Le riprese dei nuovi episodi sono partite all'inizio di quest'anno nel Regno Unito, e porteranno alla realizzazione di 10 episodi, da trasmettere sugli schermi americani di Epix dalla prossima estate.

Pennyworth (Seconda Stagione)

Bruno Heller sarà lo showrunner, mentre Danny Cannon sarà produttore e regista.

CAST: Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Polly Walker, Jason Flemyng, Paloma Faith, James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram e Harriet Slater.

TRAMA: La serie tv racconterà la storia di Alfred Pennyworth, un ex militare britannico che fonda una società esperta in sicurezza e inizia a lavorare con un giovane miliardario, Thomas Wayne, negli anni ’60, prima che diventi padre di Bruce. La prima stagione conterà solo 10 episodi.

Pennyworth è approdata su Epix dal 28 luglio 2019. La seconda stagione arriverà nell'estate 2020.