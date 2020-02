Rebecca Breeds in Clarice, serie tv tratta da Il Silenzio degli Innocenti

CBS ha scelto il nome dell'attrice che darà volto alla iconica protagonista di "Il Silenzio degli Innocenti", Clarice Starling, nella serie spin-off intitolata Clarice.

La scelta è ricaduta su Rebecca Breeds, giovanissima attrice fattasi ammirare di recente per la sua interpretazione in The Originals. Secondo la descrizione offerta dal network, la Clarice della Breeds sarà "brillante e vulnerabile, con una luce interiore capace di attirare mostri e persone folli".

La serie tv sarà ambientata un anno dopo i fatti narrati in Il Silenzio degli Innocenti, con la protagonista alle prese col "dopo Hannibal Lector", prima catturato, e successivamente suo "aiutante" nella cattura del killer Buffalo Bill.

La serie tv, così come l'intera saga cinematografica legata ad Hannibal Lecter - ed ovviamente a Clarice Starling - sono tratti dai romanzi firmati da Thomas Harris. Ricordiamo, inoltre, che il ruolo della protagonista nel film originale fu affidato a Jodie Foster.

I creatori dello show sono Alex Kurtzman e Jenny Lumet.