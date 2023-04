James McAvoy nel cast del remake americano di Speak No Evil

Un remake dell’horror danese Speak No Evil sarà prodotto prossimamente dalla Blumhouse, l’attore James McAvoy sarà il protagonista.

Deadline questa sera ha riferito che Jason Blum con la sua Blumhouse Productions sta producendo un horror che prenderà ispirazione da Speak No Evil, un film danese che ha ottenuto gli onori della critica lo scorso anno. Il remake sarà scritto e diretto da James Watkins (The Woman in Black), e vedrà protagonista, come anticipato, l’attore James McAvoy.

Nell’originale film del 2022, diretto da Christian Tafdrup, una famiglia danese fa visita a una famiglia olandese incontrata in vacanza. Quello che doveva essere un weekend idilliaco inizia lentamente a disfarsi mentre i danesi cercano di rimanere educati di fronte alla spiacevolezza.

In cabina di produzione, con Blum, anche Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek e Bea Sequeira come produttori esecutivi. La distribuzione sarà curata dalla Universal Pictures, e la data d’uscita è stata al momento fissata per il 9 agosto 2024.

IL TRAILER DELL’ORIGINALE SPEAK NO EVIL