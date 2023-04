Il cast di Twisters, sequel del film d’azione datato 1996 dal titolo Twister, ha accolto nelle ultime ore l’astro nascente Anthony Ramos.

Alcuni giorni dopo la notizia dell’ingaggio prossimo di Glen Powell, questa sera il The Hollywood Reporter ha riferito che Warner Bros e Universal Pictures sono al momento impegnati anche nell’ingaggio dell’astro nascente Anthony Ramos. Il ruolo è attualmente ancora celato sotto un velo di mistero.

La carriera di Ramos sta rapidamente assumendo valori importanti; prossimamente, infatti, apparirà nel blockbuster Transformers: Il Risveglio, e sarà tra i protagonisti di Ironheart, una delle future serie Marvel Studios in arrivo su Disney+.

TWISTERS

Il film, co-finanziato da Amblin Entertainment di Steven Spielberg, Universal Pictures e Warner Bros, sarà diretto da Lee Isaac Chung (Minari), la sceneggiatura sarà ad opera di Mark L. Smith, mentre Frank Marshall produrrà il film attraverso la sua Kennedy/Marshal. Nel CAST Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos,

I dettagli della trama di Twisters sono ancora avvolti nel mistero. Non è ancora chiaro come il sequel potrà collegarsi alla pellicola originale. In Twister gli attori Helen Hunt e Bill Paxton hanno vestito i panni di cacciatori di tempeste alle prese con la forza della natura di un tornado, ma anche con i loro sentimenti constrastanti. La release del sequel è stata fissata per il 19 luglio 2024.