A Jacob Lofland un ruolo chiave in Joker: Folie à Deux

Il giovane attore Jacob Lofland ha ottenuto un ruolo in Joker: Folie à Deux, sequel del fortunato cinecomic diretto da Todd Phillips.

Secondo The Wrap il giovane interprete di film quali Mud e The Son nel film dedicato al re del crimine di Gotham avrà un ruolo chiave relativamente al manicomio criminale noto come Arkham Asylum. Ovviamente nessun altro dettaglio è stato riferito dalla fonte. L’ultimo aggiornamento sul casting di Joker 2 riguarda l’ingaggio dell’attrice Catherine Keener in un ruolo ancora da definire, Zazie Beetz in trattative per ritornare dopo la sua apparizione in Joker.

JOKER: FOLIE A’ DEUX

Il nuovo film sarà co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. Nel CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland. “Folie à Deux ” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film.

La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024.