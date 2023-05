Box Office Italia: Guardiani della Galassia vol. 3 vince il weekend

Il botteghino nazionale ha vissuto un avvio del mese di maggio importante, il merito è ovviamente di Guardiani della Galassia vol. 3, protagonista assoluto del weekend nel Box Office Italia.

Secondo i dati provenienti da Cinetel, infatti, il botteghino ha registrato un incasso complessivo di 5.8 milioni di euro durante la quattro giorni del weekend da poco passato, il merito è ovviamente di una programmazione interessante, con Guardiani della Galassia vol. 3, ma anche in minima parte della lunga coda di film quali Super Mario Bros – Il Film e Il Sol dell’Avvenire, ancora molto vicini al mezzo milione di incasso.

Nel particolare, il cinecomic Marvel Studios ha chiuso la quattro giorni d’esordio con un incasso di 3.78 milioni di euro, che diventano 4.62 milioni in cinque giorni (ha esordito di mercoledì). Si tratta del secondo miglior esordio del 2023, subito dopo quello ottenuto dal sopra citato Super Mario Bros. A livello internazionale, come proposto nel nostro ultimo aggiornamento, Guardiani della Galassia vol. 3 ha portato nelle casse della Disney una cifra stimata di 282 milioni di dollari.

Per il film ispirato al famoso videogame, l’incasso del weekend è valso 388 mila euro, per un totale sempre più stellare da 19.3 milioni. In terza piazza, come anticipato, ancora Il Sol dell’Avvenire con 329 mila euro, ed un totale che è salito ora a 3.18 milioni.