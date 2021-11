Io sono Babbo Natale: clip del nuovo film con Gigi Proietti

Un anno fa ci lasciava Gigi Proietti, Lucky Red lo ricorda e gli rende omaggio condividendo una magica ed emozionante clip dal suo ultimo film Io sono Babbo Natale, diretto da Edoardo Falcone, in uscita domani nei cinema.

Dopo esser stato presentato in pre-apertura della Festa del Cinema di Roma, domani 3 novembre arriva nelle sale cinematografiche Io sono Babbo Natale, una commedia per tutta la famiglia, ricca di effetti speciali, sul valore dell’amicizia e degli affetti.

Edoardo Falcone (Se Dio Vuole, Questione di Karma) dirige due grandissimi attori e maestri della commedia, Marco Giallini e Gigi Proietti, nella sua ultima preziosa e straordinaria interpretazione.

Io sono Babbo Natale: trama

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “ sono Babbo Natale!”. Ma sarà davvero lui?

Io sono Babbo Natale, diretto da Edoardo Falcone, con Marco Giallini e Gigi Proietti, é prodotto da Lucky Red, 3 Marys Entertainment con Rai Cinema, distribuito da Lucky Red.