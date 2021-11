Slow Film Fest 2021 si apre con Apenas el sol, film candidato agli Oscar

Ad aprire l’edizione 2021 del Slow Film Fest sarà il documentario Apenas el sol della regista Arami Ullón, la pellicola è stata candidata ai Premi Oscar per il Paraguay.

La proiezione in anteprima italiana é prevista per il 5 novembre alle 19.50 presso lo Spazio Scena, in Via Degli Orti d’Alibert 1, nel cuore di Roma.

Apena el sol: di cosa parla

Apenas el sol raccoglie le testimonianze della popolazione degli Ayoreo, appena 5.600 persone che vivono tra la Bolivia e il Paraguay, che sta lottando per la sopravvivenza e per salvare le terre ancestrali nella regione del Chaco dalle aziende di bestiame, dagli agricoltori e dalle sette religiose che si stanno trasferendo nella zona, con annesso disboscamento diffuso.

Grazie al contributo di Mateo Sobode Chiqueno, un indigeno che ha incontrato gli abitanti di una delle comunità della regione del Chaco e ha registrato canzoni e racconti per salvaguardarne le tradizioni, la regista Arami Ullón mette in scena la minaccia che incombe su questa antica popolazione. Sono circa 4000 gli Ayureo che vivono ormai nelle comunità istituite dai bianchi, mentre se ne contano soltanto 200 nelle foreste, completamente isolati e senza contatto con l’esterno.

Apenas el sol, coproduzione della casa di produzione zurighese Cineworx Filmproduktion e della Arami Ullón Ciné, la società della regista paraguayana, è stato presentato in prima mondiale all’International Documentary Film Festival (IDFA) di Amsterdam, in seguito al Locarno Film Festival, nel quadro di Première Suisse.

Giunto alla sua settima edizione, lo SLOW FILM FEST, organizzato dall’Associazione Culturale Muovileidee, con il contributo della Regione Lazio e il sostegno della Fondazione Cinema per Roma e della CNA Roma, con i Patrocini dei Comuni di Acquapendente e di Antrodoco e di LegaCoop Lazio, con la collaborazione della casa di produzione Wuman Visions, dell’Accademia di Cinema e Televisione Griffith, di Finca (Festival Internacional de Cine Ambiental), del NAZRA Palestine Short Film Festival e con la media partnership di DaSapere.it, avrà luogo dal 5 al 15 novembre a Roma (apertura e chiusura presso l’Ex Filmstudio, Spazio Scena), Antrodoco (Teatro Sant’Agostino), Acquapendente (Cinema Olympia) e online su slowfilmfest.stream, in collaborazione con la piattaforma OpenDDB.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e Green Pass obbligatorio.