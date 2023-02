Lo streamer Prime Video ha rinnovato per una seconda stagione la serie sci-fi intitolata Inverso – The Peripheral.

La conferma è arrivata questa sera attraverso un aggiornamento proveniente da Variety. Ricordiamo che la prima stagione è approdata sul catalogo di Prime Video a partire dal 21 ottobre dello scorso anno, e che a questo indirizzo è possibile leggere la nostra recensione.

Inverso – The Peripheral

La nuova serie Amazon Original è creata e prodotta da Scott Smith. Fungono da produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, già creatori di Westworld, insieme ad Athena Wickham, Steve Hoban e Vincenzo Natali. Nel cast Chloë Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynor, Eli Goree, Charlotte Riley, JJ Feild, Adelind Horan, T’Nia Miller e Alex Hernande.

TRAMA PRIMA STAGIONE: Flynne Fisher vive nel sud rurale dell’America, lavorando presso il negozio di stampa 3D locale, mentre guadagna soldi extra giocando a giochi VR per persone ricche. Una notte indossa un auricolare e si ritrova nella Londra futuristica, un mondo elegante e misterioso, seducentemente diverso dalla sua stessa esistenza difficile. Ma questo non è come nessun altro gioco a cui abbia mai giocato prima: Flynne inizia a rendersi conto che non è una realtà virtuale, ma è reale. Qualcuno a Londra, settant’anni nel futuro, ha trovato il modo di aprire una porta al mondo di Flynne. E per quanto sia affascinante Londra, è anche pericolosa. Mentre Flynne cerca di scoprire chi ha collegato i loro mondi e per quale scopo, la sua presenza mette in moto forze pericolose, forze intente a distruggere Flynne e la sua famiglia nel suo mondo.