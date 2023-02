Amazon svilupperà una serie live-action su Spider-Man Noir

Amazon Studios svilupperà per Prime Video una serie in live-action con protagonista Spider-Man Noir, celebre variante del famoso personaggio Marvel Comics.

La serie sarà sviluppata da Oren Uziel (The Lost City), il cui ruolo sarà quello di sceneggiatore e produttore esecutivo insieme ai produttori di “Spider-Man: Un nuovo universo” Phil Lord e Christopher Miller. Con loro in cabina produttiva figurerà anche Amy Pascal. Secondo Variety, la serie su Spider-Man Noir vedrà protagonista un vecchio supereroe brizzolato (non sarà Peter Parker) nella New York City degli anni ’30, e sarà ambientata nel proprio universo.

Ricordiamo che Sony ha già avviato il proprio franchise cinematografico, tra film e serie tv (viene da pensare a tal proposito a Silk: Spider Society, altro show live-action già in fase di sviluppo), e che questo è il primo progetto che verrà realizzato in collaborazione con uno dei colossi del settore degli streamer.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.