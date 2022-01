Annunciata la data di inaugurazione del parco a tema dello Studio Ghibli

Il fantastico universo animato creato dal celebre Studio Ghibli è pronto a prendere vita nel parco a tema oramai prossimo all’apertura.

Annunciata nel corso del 2019, la costruzione in Giappone del parco a tema dello Studio Ghibli è finalmente giunta al termine, con l’account ufficiale social della società che ha anche confermato il 1° novembre 2022 come data di apertura al pubblico. In contemporanea in rete è stato anche lanciato un teaser promozionale molto interessante (lo trovate in fondo alla pagina).

In base alle informazioni note, il parco sarà così suddiviso: