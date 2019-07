Un fondamentale aggiornamento è arrivato quest'oggi riguardo il cinecomic DC Films dedicato ai Nuovi Dei, e a darlo è stata la stessa regista Ava DuVernay.

Durante un dibattito aperto dalla regista su Twitter, infatti, si è parlato brevemente del cinecomic New Gods, e tra le risposte più interessanti date ai fan, ha fatto rumore quella relativa alla presenza nel film di Darkseid.

Warner Bros e DC Films al momento non hanno dato ulteriori aggiornamenti sul progetto The New Gods, ma è chiaro che il film sarà strettamente collegato al DC Extended Universe, avendo al suo interno personaggio noto come Darkseid.

The New Gods (da noi Nuovi Dei) è una serie a fumetti creata per DC Comics niente di meno dall'icona dei fumetti Jack Kirby nel 1971. I Nuovi Dei racconta della guerra tra due pianeti popolati da divinità – Nuova Genesi e Apokolips —e dell’arrivo sulla Terra di Darkseid. Il Tiranno di Apokolips scopre che scopre che l’umanità ha la chiave per ottenere l’Equazione dell’Anti-vita, che conferisce a chi la impara il potere di dominare tutte le razze esistenti.