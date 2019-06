Eagle Pictures ha rilasciato oggi il primo inquientante trailer italiano di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati, il nuovo horror di Ari Aster.

Il film sarà rilasciato nelle nostre sale a partire dal 25 luglio prossimo.

Nel cast spiccano i nomi di Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper e Will Poulter. L’esordio nelle sale Usa è previsto per la prossima estate.

In Midsommar una giovane donna, in maniera alquanto riluttante, accompagna il suo fidanzato in un viaggio estivo nel paese natale, immerso nella campagna svedese, di un loro amico. La vacanza, ovviamente, ha una svolta inattesa quando le celebrazioni di mezza estate in corso nel villaggio diventano sempre più… violente e strane. Il film viene descritto dai produttori come un horror folk scandinavo.

Midsommar approderà nelle sale Usa il prossimo 3 luglio 2019. In Italia dal 25 luglio.