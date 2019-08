Il supereroe Flash ha finalmente trovato in Andy Muschietti il regista capace di portarlo al cinema nel prossimo futuro.

Dallo scorso luglio collegato al progetto da alcuni rumours, il regista Andy Muschietti ha finalmente confermato che il suo prossimo film - dopo l'uscita di IT: Capitolo Due - sarà proprio The Flash. Il fatidico "SI" è arrivato durante il tour promozionale legato a IT: Capitolo Due.

Nel confermare la sua partecipazione al progetto, Muschietti ha rivelato di non essere interessato a portare elementi horror nel film, anzi di voler spingere sull'elemento umano che si cela dietro la doppia identità di Barry Allen.

The Flash (o Flashpoint) avrebbe dovuto esordire in sala subito dopo Justice League, ma il flop di quest'ultimo e l'abbandono della regia da parte di John Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno definitivamente spinto la produzione in un enorme oblio.

L'ultima sceneggiatura di The Flash è passata per le mani di Christina Hodson (Bumblebee), ma siamo certi che Andy Muschietti vorrà imprimere la sua impronta al progetto, anche dal punto di vista sceneggiativo.

Per quanto riguarda il ruolo del Velocista Scarlatto resta sempre viva - almeno fino a prova contraria - la partecipazione di Ezra Miller, interprete anche in Batman v Superman e Justice League.