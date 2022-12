Box Office Italia: Il Gatto con gli Stivali 2 vince il weekend, arriva Avatar 2

Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio ha vinto il Box Office Italia nel secondo weekend di dicembre, discreta la tenuta della commedia Vicini di Casa.

L’animazione targata DreamWorks ha strappato una importante vittoria nel weekend appena passato, anche in considerazione dell’arrivo in sala – dal 14 dicembre – del fenomeno Avatar: La via dell’acqua, film che senza alcun dubbio monopolizzerà l’attenzione del pubblico italiano …e non solo. Il Gatto con gli Stivali 2 ha vinto portando a casa un incasso di 1.28 milioni di euro, con una media per sala ottima da 2500 euro. Complessivamente, considerando gli incassi delle anteprime, il film ha già raggiunto quota 1.91 milioni.

Vicini di Casa ha tenuto discretamente nel suo secondo weekend, ed ha raccolto altri 532 mila euro in seconda posizione, per un totale di 1.28 milioni. Il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever ha incassato al terzo posto 274 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 8.34 milioni; probabile a questo punto uno stop nei pressi della quota dei 9 milioni. La top five del Box Office Italia è stata, infine, completata da Strange World – Un mondo misterioso e The Menu, rispettivamente con incassi da 260 mila euro (totale 1.34 milioni) e 206 mila euro (totale 1.92 milioni).

Fonte: Cinetel