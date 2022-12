Box Office Usa, in attesa di Avatar 2 vince ancora Black Panther 2

Nel prossimo weekend Avatar 2 sarà finalmente distribuito nelle sale, ma nell’attesa Black Panther 2 ha vinto il suo quinto Box Office Usa consecutivo.

Ebbene si, nel prossimo weekend James Cameron potrà testare il polso del pubblico americano portando finalmente in sala il tanto atteso Avatar: La via dell’Acqua, film che gli analisti di mercato indicano come grande dominatore delle festività natalizie 2022. Come anticipato, però, nell’attesa Black Panther: Wakanda Forever ha continuato a tenere tutti dietro, e lo ha fatto per il quinto weekend di fila (il secondo meno ricco del 2022), nessun film in questo 2022 lo aveva fatto. Ma entriamo nel dettaglio.

Con un calo del 37% rispetto al weekend scorso, e contando su una programmazione priva di competitor di grande interesse, Black Panther 2 ha vinto il Box Office Usa con un incasso di 11.1 milioni di dollari, ed ora viaggia con uno score complessivo di 409 milioni. Statistiche alla mano, il film di Ryan Coogler è sotto del 32% rispetto all’incasso nello stesso lasso di tempo di Black Panther (605 milioni), ma sopra del 5% rispetto a Doctor Strange nel Multiverso della Follia (388.6 milioni) e addirittura del 29% rispetto a Thor: Love and Thunder (316.1 milioni). La corsa al mezzo miliardo di dollari nel solo botteghino nordamericano prosegue.

Nel resto del mondo il cinecomic Marvel Studios ha raccolto altri 358 milioni di dollari, ed ora viaggia con un incasso Worldwide di 767.8 milioni, il sesto più alto dell’intero 2022 dietro Top Gun: Maverick , Jurassic World il Dominio, Doctor Strange nel Multiverso della Follia , Minions: come Gru è diventato Cattivissimo e The Batman.

In seconda posizione si è classificata la commedia natalizia – vietata ai minori – dal titolo Una notte violenta e silenziosa con un incasso di 8.7 milioni di dollari, per un totale in due weekend di 26.7 milioni, in linea con le aspettative. In terza posizione spazio per Strange World – Un mondo misterioso con 3.6 milioni di dollari, ed un totale di 30.5 milioni.

The Whale di Darren Aronofsky, infine, ha fatto segnare la miglior media per sala del 2022, suo infatti il record annuale con 60 mila dollari, ed un incasso nel weekend di 360 mila dollari nelle sei sale in cui era stato distribuito.

Fonte: BoxOfficePro