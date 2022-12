Partite le riprese di Joker 2, ecco la prima foto ufficiale

Posted on

Nel tardo pomeriggio odierno Lady Gaga ha confermato la sua presenza in Joker: Folie à Deux, sequel del fortunato cinecomic con Joaquin Phoenix. Meno di ventiquattro ore dopo la conferma dell’uscita cinematografica per il 4 ottobre 2024 (qui l’articolo), Joker 2 ha regalato ai fan un nuovo importante aggiornamento in vista delle riprese previste per