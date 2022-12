Sono stati assegnati ieri gli European Film Awards 2022, i premi cinematografici indetti dalla European Film Academy giunti oramai alla 35° edizione.

A dominare la scena è stato Triangle of Sadness, film di Ruben Ostlund – già vincitore della Palma d’oro a Cannes ma anche delle stesse nominations EFA Awards – capace di portarsi a casa il maggior numero di premi compreso quello per il Miglior Film Europeo e della Miglior Regia Europea. Portano a casa premi per l’Italia anche Marco Bellocchio (European Film Award for Innovative Storytelling) e Laura Samani (European Discovery).

I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2022 DI EUROPEAN FILM AWARDS