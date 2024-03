Il primo trailer del reboot di Il Corvo (The Crow) sarà rilasciato nella giornata di giovedì, ma nell’attesa un video anticipa l’evento promozionale.

Il breve video mostra l’anti-eroe Eric Draven (qui interpretato da Bill Skarsgard) mentre riemerge da una pozza di sangue, con annesso appuntamento fissato per domani. Il trailer arriva in rete dopo il lancio delle prime foto ufficiali, non esattamente apprezzate dai tanti fan della graphic novel di James O’Barr, le trovate seguendo questo nostro indirizzo.

The Crow (Il Corvo): il film.

Il film è stato diretto da Rupert Sanders. Oltre a Bill Skarsgard nel ruolo iconico di Eric Draven, il cast del reboot di Il Corvo (al momento noto come The Crow) spiccano anche i volti di Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è stata firmata da Zach Baylin e Will Schneider, con Victor Hadida, Molly Massell, John Jencks, Samuel Hadida e Edward R. Pressman impegnati come produttori. Il film sarà nelle sale dal 7 giugno 2024.

Come è noto, The Crow è un adattamento della graphic novel di James O’Barr. La prima trasposizione, quella iconica in cui Brandon Lee perse tragicamente la vita sul set, fu diretta da Alex Proyas. La prima volta che si parlò di reboot fu nel 2008 con Stephen Norrington incaricato di scrivere e dirigere. Nel 2018, anche il regista Corin Hardy era vicino alla regia del film, ma anche in quell’occasione non si è concretizzato nulla.

You don’t know what Hell awaits you. #TheCrow – trailer drops tomorrow. pic.twitter.com/AbcvPC7sSV — The Crow (@TheCrow_Movie) March 13, 2024