Il veterano delle arti marziali Iko Uwais è entrato a far parte del cast in costruzione di Snake Eyes, lo spin-off della saga G.I. Joe.

SuperHeroHype ha confermato l’ingaggio dell’attore indonesiano, aggiungendo che il ruolo a lui assegnato sarà quello dell’Hard Master, ovvero il maestro di Snake Eyes e Storm Shadow, e causa della loro acerrima rivalità.

In molti ricordaranno le doti atletiche di Iko Uwais nei due capitoli della saga The Raid, ma non va dimenticato che di recente a partecipato alla serie tv di successo Wu Assassins, da noi recensita a questo indirizzo.

Snake Eyes

Snake Eyes sarà sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke. In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios, anche Lorenzo di Bonaventurae Brian Goldner.

Nel cast Henry Golding sarà Snake Eyes, mentre Andrew Koji sarà Storm Shadow, Iko Uwais.

Il film approderà nelle sale Usa dal 16 ottobre 2020, distribuito da Paramount Pictures.