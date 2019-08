Abbiamo visto la prima stagione di Wu Assassins, la serie tv prodotta – e distribuita – da Netflix, con Iko Uwais. Questa è la nostra recensione.

Wu Assassins è una serie tv del 2019, creata da Tony Krantz e John Wirth. Nel cast – quasi del tutto asiatico – spazio per Iko Uwais, Byron Mann, Li Jun Li, Lewis Tan, Katherin Winnick e Tommy Flanagan.

Un ragazzo si ritrova ad essere scelto da una forza antica per diventare l’assassino del Wu, un leggendario guerriero chiamato a contrastare alcuni esseri con straordinari poteri derivanti dagli elementi della Natura. Lo scontro tra il bene ed il male si gioca così tra colpi di arti marziali e mosse magiche.

La Recensione

Tra i tanti prodotti originali Netflix, la serie tv Wu Assassins si presenta come una ventata di aria fresca, ma non priva di difetti. Originale ed esteticamente ben realizzato, lo show mostra i suoi limiti sia a livello narrativo che recitativo. E’ anche vero che, quando sono pugni e calci al centro dell’attenzione, le parole e la stessa recitazione perdono di importanza.

Il primo episodio gioca su livelli temporali sfalsati, e questo mette a disagio la comprensione di ciò che si sta iniziando a guardare. Il rischio di perdere una buona parte di pubblico nei primi minuti è alto. Fortunatamente man mano che gli episodi si susseguono Wu Assassins assume sempre più un’identità chiara, raccogliendo finalmente i primi frutti.

Il ritmo della sceneggiatura è tenuto constantemente alto, il merito è ovviamente dei tanti combattimenti sparsi nel corso degli episodi da Tony Krantz e John Wirth, i quali se da una parte rendono Wu Assassins un prodotto ad alto tasso adrenalinico, dall’altra tendono a frammentare in maniera preoccupante la narrazione, con un finale di stagione privo di mordente, e quasi esclusivamente legato al combattimento.

I riferimenti al cinema indonesiano degli ultimi anni è chiaro, e questo non solo per la presenza nel cast del maggior esponente di un movimento in costante crescita quali Iko Uwais. A tal proposito, non è un male pensare che film come The Raid e La Notte su di Noi (entrambi con Uwais protagonista) abbiano influenzato la realizzazione di questo show.

Esteticamente la serie tv mostra limiti importanti quando si finisce nel campo degli effetti visivi, ma è con le acrobazie degli atleti che il livello ritorna a livelli accettabili. Non sarà un prodotto Marvel, ma di certo Wu Assassins si difende abbastanza bene da questo punto di vista.

Il Cast

Iko Uwais è oramai una stella indiscussa del cinema d’azione internazionale. L’attore indonesiano non è di certo un asso nella recitazione, ma quando si tratta di rendere spettacolare una scena di combattimento, lui è forse uno dei maggiori esponenti del settore.

Byron Mann si distingue per un’ottima recitazione ed presenza fisica importante. Il talento di Katheryn Winnick è ben noto, e con Wu Assassin mostra un lato estremamente fisico, ripercorrendo in parte i fasti ottenuti con Vikings. Tra i volti noti, lo show presenta anche un quasi irriconoscibile Kevin Durand, ed un Tommy Flanagan in versione villain.

In definitiva, come già anticipato, la recitazione non regala tante soddisfazioni, ed il resto del cast finisce per essere solo contorno.

In Conclusione

Wu Assassins merita di essere visto perchè non priva di elementi di interesse. Non sarà la serie tv che vi cambierà la vita, ma la sola presenza di uno showman quali Iko Uwais sembra valere il tempo speso davanti alla tv.