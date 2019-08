Paramount Pictures e Skydance stanno producendo un nuovo thriller sci-fi dal titolo Ghost Drift, e del cast fanno già parte Chris Pratt e J.K. Simmons.

Il The Hollywood Reporter ha confermato che J.K. Simmons affiancherà Chris Pratt in Ghost Drift. Il film sarà tratto da una sceneggiatura firmata da Zach Dean e Bill Dubuque, per la direzione di Chris McKay (LEGO Batman). La fonte ha aggiunto che il casting della Paramount sta provando a portare nel cast anche Betty Gilpin (Glow).

Ghost Drift sarà ambientato in un futuro in cui l’umanità sta perdendo una guerra contro gli alieni. Per invertire la tendenza, gli scienziati arruolano soldati del passato per combattere la guerra.

Al momento non è nota una data di rilascio cinematografico.