Nonostante le riprese siano in corso, il cast di Fast and Furious 9 ha accolto in queste ore Michael Rooker, star della saga Guardiani della Galassia.

Secondo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter pare che Rooker nel film avrà il ruolo di un uomo chiamato Buddy. L’attore seguirà i compagni sul set nei prossimi giorni.

Fast & Furious 9

Fast and Furious 9 sarà diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey. Nel cast Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker.

Il film arriverà nelle sale Usa il 22 maggio 2020.