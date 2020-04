IFC Midnight distribuirà negli Usa lo sci-fi russo Sputnik

IFC Midnight si è assicurata i diritti per la distribuzione negli Usa di Sputnik, il film di fantascienza russo diretto dall'esordiente Egor Abramenko, e ispirato al corto dello stesso regista "The Passenger".

Sputnik è stato diretto da Egor Abramenko, su una sceneggiatura scritta da Oleg Malovichko e Andrei Zolotarev, mentre la produzione è stata curata da Mikhail Vrubel, Alexander Andryushenko, Fedor Bondarchuk, Ilya Stewart, Murad Osmann, Pavel Burya e Vyacheslav Murugov.

Questa la trama. Nel pieno della guerra fredda un veicolo spaziale sovietico si schianta a terra, dopo una missione andata male. L'unico sopravvissuto è il comandante che, a seguito della missione, presenterà gravi ripercussioni psicologiche. Un famoso psicologo, chiamato per valutare lo stato mentale del sopravvissuto, capirà che con molta probabità qualcosa di molto pericoloso potrebbe essere tornato sulla Terra con il cosmonauta.

La Sony Pictures aveva inizialmente programmato l'uscita del film in Russia per il 16 aprile, ma a causa dell'emergenza Covid-19 lo stesso verrà distribuito in streaming a partire dal 23 aprile, mentre il suo esordio in Nord America è previsto per il 14 agosto prossimo, pandemia permettendo.

IL TRAILER