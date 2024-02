IF – Gli Amici Immaginari: ecco lo spot del Super Bowl

Paramount Pictures stanotte ha mostrato questa notte – durante il Super Bowl – il nuovo spot di IF – Gli Amici Immaginari.

Ryan Reynolds è stato questa notte uno dei protagonisti assoluti degli spot del Super Bowl, e non solo per il tanto atteso trailer di Deadpool & Wolverine. Grazie alla Paramount, infatti, è stato possibile rivedere l’attore canadese anche nel nuovo emozionante spot di IF – Gli Amici Immaginari, il divertente nuovo lavoro registico di John Krasinski (A Quiet Place) che porterà sul grande schermo le più grandi fantasie dei bamboni.

Imaginary friends are everywhere. Watch the new Big Game spot for #IFMovie – Only in theatres May 2024. pic.twitter.com/kvjtVkOsTt — IF Movie (@IFmovie) February 12, 2024

IF – Gli Amici Immaginari: il film.

Il film è stato scritto e diretto da John Krasinski. Nel cast Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora.

TRAMA: Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Nelle sale USA dal 17 maggio 2024.