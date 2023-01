Un intenso Hugh Jackman nel trailer di The Son, il film di Florian Zeller

01 Distribution ha condiviso con la rete il trailer ufficiale di The Son, l’intenso secondo film da regista di Florian Zeller (The Father – Nulla è come sembra).

Presentato in Concorso alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il film The Son mette al centro dell’attenzione l’intensa storia di un uomo (Hugh Jackman) diviso tra i cocci della sua vecchia vita e la costruzione di una nuova.

THE SON

Il film è la seconda opera della trilogia firmata da Florian Zeller, regista del sorprendente The Father – Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar. Con Hugh Jackman, il cast presenta anche Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e Anthony Hopkins. Il film è stato prodotto da Ciné@, Embankment Films, Film4 e See-Saw Films ed è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group. Nelle sale italiane sarà distribuito a partire dal 9 febbraio 2023 col marchio 01 Distribution.

LA TRAMA

Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas non può più vivere con sua madre. Il male di vivere che sente è diventato una presenza costante e il suo unico rifugio sono i ricordi dei momenti felici di quando era bambino. Il ragazzo decide di trasferirsi dal padre Peter, che ha appena avuto un figlio dalla sua nuova compagna. Peter prova a occuparsi di Nicholas pensando a come avrebbe voluto che suo padre si prendesse cura di lui ma nel frattempo cerca di destreggiarsi tra la sua nuova famiglia e la prospettiva di un’allettante carriera politica a Washington. Tuttavia, mentre cerca di rimediare agli errori del passato, perde di vista il presente di Nicholas. THE SON è un racconto destinato a risuonare profondamente in chiunque abbia dovuto lottare per la propria famiglia. Qual è il confine tra ciò che è meglio per noi e le responsabilità che abbiamo verso gli altri e verso i nostri figli?

IL TRAILER

IL POSTER