Si combatte contro un drago nel nuovo spot di Shazam! Furia degli Dei

In attesa del secondo trailer, che verrà rilasciato a fine mese, Shazam! Furia degli Dei si mostra quest’oggi attravero un nuovo scoppiettante spot.

Nonostante il grande successo ottenuto dal primo film al botteghino, il futuro del franchise al cinema dopo la rivoluzione in casa DC Studios è ancora avvolto nel mistero; l’ascesa a capo della società da parte di James Gunn e Peter Safran continuerà a supportare le avventure di Shazam! al cinema? Beh, non resta che attendere ancora qualche mese per scoprirlo. Intanto godetevi il nuovo spot in fondo alla pagina.

SHAZAM! FURIA DEGLI DEI

Il film è stato prodotto da Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata firmata da Henry Gayden, con David F. Sandberg riconfermato in cabina di regia. NEL CAST Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu. Il film sarà nelle sale dal 16 marzo 2023.

IL NUOVO SPOT