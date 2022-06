Hollywood prova a portare al cinema il videogame Duke Nukem

La primavera dei film (o serie tv) tratti da videogames è finalmente sbocciata in quel di Hollywood: il prossimo franchise videoludico prossimo alla trasposizione sarà Duke Nukem.

Dopo un adattamento poco riuscito negli anni novanta, ed un progetto con John Cena mai decollato, la Legendary Pictures ha forse trovato in Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg (i creatori di Cobra Kai) i produttori giusti per tirare fuori un film di successo nel franchise videoludico Duke Nukem. A confermare la notizia è stato ne tardissimo pomeriggio odierno il The Hollywood Reporter.

La celebre fonte ha spiegato che al momento non ci sono sceneggiatori e registi collegati al progetto, ma che allo stesso tempo il progetto sta per diventare una priorità in casa Legendary. Su THR, inoltre, si ricorda la storia recente di Duke Nukem (il gioco) così:

“Lanciato con un debutto omonimo nel 1991 da Apogee Software, in seguito chiamato 3D Realms, Nukem è un franchise di videgames da 1 miliardo di dollari che è nato come gioco di piattaforma per personal computer. Quando il terzo gioco, Duke Nukem 3D, è uscito nel 1996, è diventato non solo un successo di critica, ma ha contribuito a inaugurare l’ubiquità dei giochi in prima persona negli anni a venire. Dopo essere rimasto fermo per anni, il franchise è tornato nel 2011, dopo che Gearbox ha acquisito 3D Realms, con Duke Nukem Forever.”

Il gioco era ispirato agli eroi del cinema tra cui John Nada e Ash Williams, il personaggio del titolo è un eroe d’azione tosto che spesso passa il suo tempo a uccidere gli alieni che hanno invaso la Terra.