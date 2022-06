Spider-Man: No Way Home torna al cinema in versione estesa

Il cinecomic Spider-Man: No Way Home tornerà presto al cinema in una versione estesa, la notizia è ora ufficiale.

Forte di un successo straordinario che ha portato 1.9 miliardi di dollari nelle casse della Sony (ma anche in parte della Disney), Spider-Man: No Way Home il prossimo 2 settembre sarà riportato nelle sale Usa e del Canada con una versione estesa dal titolo “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version“. La diffusione della notizia è stata affidata al trio formato da Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire via social. Ulteriori dettagli riguardanti la distribuzione anche internazionale potrebbero essere diffusi in secondo momento.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

Il film è stato diretto da Jon Watts. La produzione a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia è Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.