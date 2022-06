Netflix ha portato a bordo del progetto The Old Guard 2 altri due volti noti della Hollywood di successo, i loro nomi sono quelli di Uma Thurman e Henry Golding.

Ebbene si, il cast del sequel di The Old Guard sta crescendo, e non solo in quantità. SuperHeroHype questa sera ha riportato in rete la notizia dell’ingaggio di Uma Thurman e Henry Golding in due ruoli al momento sconosciuti. Di recente la Thurman è apparsa nel film su Disney+ dal titolo Hollywood Stargirl, mentre Golding è noto principalmente per il ruolo da protagonista in Snake Eyes: GI Joe Origins.

Come oramai noto, il sequel di The Old Guard sarà diretto da Victoria Mahoney, con Gina Prince-Bytherwood (regista del primo capitolo) a bordo come produttrice. Il cast, invece, è attualmente riconfermato di blocco. Netflix non ha ancora ufficializzato una data di lancio.

THE OLD GUARD 2

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Victoria Mahoney, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato. Gina Prince-Bythewood rimarrà a bordo come produttrice insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Marc Evans e Skydance. Charlize Theron produrrà attraverso la sua Denver and Delilah con Beth Kono e AJ Dix. CAST: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman, Henry Golding. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA PRIMO FILM: Il fumetto, e quindi il film, seguirà le vicende della protagonista Andromache “Andy” di Scythia e dei suoi compagni, intrappolati da centinaia di anni in una condizione di immortalità. Nel XXI Secolo, periodo in cui l’immortalità è un segreto difficile da mantenere, i protagonisti offriranno i loro servizi a coloro che potranno permetterseli, mostrando cosa accade quando si vive così a lungo da scoprire che esistono destini peggiori della morte.