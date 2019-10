A ridosso della festa di Halloween arriva una notizia che manderà su di giri tutti i fan del celebre cult Hocus Pocus.

Secondo Collider pare che Jen D’Angelo, sceneggiatrice e co-produttrice di Workaholics, sia stata ingaggiata per scrivere la sceneggiatura del sequel di Hocus Pocus che sarà distribuito sulla piattaforma Disney+.

La fonte specifica che al momento nessuna delle tre attrici protagoniste del celebre cult è attualmente collegata al progetto, e non si sa se l’intenzione sarà quella di farle tornare o far passare loro il testimone a una nuova generazione.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega nel 1993. La pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast, con Bette Midler nei panni di Winifred, Sarah Jessica Parker in quelli di Sarah, e Kathy Najimy in quelli di Mary anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.