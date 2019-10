Warner Bros ha diffuso in rete il poster ufficiale di Richard Jewell, il nuovo film diretto dal premio Oscar Clint Eastwood.

Come noto, il film sarà basato sul romanzo autobiografico di Richard Jewell, la guardia di sicurezza che sventò l'attentato di Atlanta nel 1996, diventando successivamente capo espiatorio attraverso un articolo dell'Atlanta Journal Constitution. Dopo essere stato prosciolto dall'FBI, Jewell morì a 44 anni nel 2007 per un attacco di cuore.

Nel cast diretto da Clint Eastwood spazio per Kathy Bates, Olivia Wilde, Sam Rockwell e Jon Hamm, con Paul Walter Hauser nei panni di Richard Jewell. In cabina sceneggiativa spazio per Billy Ray.

Il film approderà nelle sale Usa dal 13 dicembre 2019.