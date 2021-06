Hiroyuki Sanada da Mortal Kombat all’adrenalinico John Wick 4

Il cast dell’adrenalinico John Wick 4 continua ad accogliere volti noti del panorama action internazionale, il nome nuovo è infatti quello di Hiroyuki Sanada.

Apprezzato quest’anno con Mortal Kombat (nei panni di Scorpion) e subito dopo in Army of the Dead, l’attore Hiroyuki Sanada è pronto a fare il suo esordio nell’adrenalinica saga legata all’antieroe John Wick. A confermare l’ingresso di Sanada nel cast, con un ruolo al momento indicato come segreto, è stato questa sera un aggiornamento proveniente da Deadline. Di recente a confermare il proprio ritorno in John Wick 4 è stato Laurence Fishburne, già apprezzato in John Wick: Parabellum, terzo capitolo della saga.

In produzione è ancora segnalato Ballerina, lo spin-off della saga John Wick, con Len Wiseman in cabina di regia, e sceneggiatura affidata a Shay Hatten, (Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum), ma anche The Continental, la serie che farà da prequel della saga.

JOHN WICK 4

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese partiranno questa estate tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. CAST: Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.