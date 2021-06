HBO Max ha finalmente svelato il teaser trailer relativo alla terza attesa stagione di Titans, la fortunata serie tv incentrata sui celebri supereroi DC Comics.

Nel breve video, che tra l’altro conferma la premiere su HBO Max per il 12 agosto, è possibile dare uno sguardo in parte a quelle che sembrano le origini di Cappuccio Russo (Red Hood), ma anche agli altri protagonisti della nuova stagione di Titans. In fondo alla pagina, inoltre, il Entertainment Weekly ha anche diffuso due foto esclusive, una che mette al centro dell’attenzione Vincent Kartheiser nel ruolo del dottor Jonathan Crane, ovvero lo Spaventapasseri, e l’altra Savannah Welch nel ruolo di Barbara Gordon aka Batgirl.

TITANS

PRODUZIONE: La serie è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Le riprese della terza stagione sono attualmente in corso. CAST: Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen, Savannah Welch, Jay Lycurgo, Vincent Kartheiser. DISTRIBUZIONE: La terza stagione dal 12 agosto 2021 su HBO Max, a livello internazionale sarà sempre Netflix a distribuirla.

TRAMA. Nella terza stagione della serie live-action della DC Titans, le circostanze porteranno i nostri eroi a Gotham City, dove si riuniranno con dei vecchi amici ed affronteranno nuove minacce.