Laurence Fishburne conferma il suo ritorno in John Wick 4

Il casting relativo a John Wick 4, oramai prossimo al primo ciak, continua da giorni a regalare nuovi aggiornamenti, e talvolta anche relativi a riconferme eccellenti.

Questa mattina, a tal proposito, Collider ha riportato sulle proprie pagine le parole di Laurence Fishburne che, oltre a confermare il suo ritorno, a offerto anche alcune importanti dichiarazioni sull’anima di John Wick 4. Ecco le parole dell’attore: “Ho letto lo script, è davvero bello. Si parla sempre dello stesso mondo degli altri tre film, ma è più profondo. Approfondisce il codice degli assassini e il rapporto che ha con un personaggio in particolare, quello del signor Watanabe…“

L’attore ha concluso il suo intervento spiegando che “Watanabe” è il nome del personaggio e non quello Ken Watanabe.

In produzione è ancora segnalato Ballerina, lo spin-off della saga John Wick, con Len Wiseman in cabina di regia, e sceneggiatura affidata a Shay Hatten, (Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum), ma anche The Continental, la serie che farà da prequel della saga.

JOHN WICK 4

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese partiranno questa estate tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. CAST: Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.