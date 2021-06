Il ritorno di Mike e Sulley nel nuovo trailer di Monsters at Work, la serie Disney+

La Disney ha diffuso in rete oggi il nuovo trailer di Monsters at Work, la serie che farà da sequel al successo animato Pixar Animation Studios “Monsters & CO”.

Nel video, che praticamente mette in risalto il ritorno dei celebri protagonisti della saga animata Mike e Sulley, vengono presentati i nuovi “mostruosi” personaggi, tra cui Tylor Tuskmon (doppiato da Ben Feldman), un neolaureato all’università degli spaventi che – purtroppo per lui – arriva alla fabbrica gestita da Mike e Sulley proprio nel momento in cui i mostri decidono di non spaventare più i bambini ma di farli ridere.

Il trailer viene descritto così: “Monsters at Work in streaming il 2 luglio su Disney+. Ambientato dopo gli eventi di Monsters & Co., la città di Monstropolis sta passando ad essere alimentata dal suono delle risate. Tylor Tuskmon, un neolaureato in Spaventi alla Monsters University, che lavora come meccanico nel Facilities Team, sogna di lavorare al fianco dei suoi idoli, Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan.”

MONSTERS AT WORK

La serie Monsters at Work, che arriverà su Disney+ a partire dal 2 luglio prossimo, seguirà gli eventi narrati nel film d’animazione Monsters & Co., ovvero con Sulley (John Goodman) nel ruolo di CEO. Le puntate racconteranno quello che accade nella società dei mostri dopo che si decide di usare le risate dei bambini come fonte di energia al posto della paura. Nella storia saranno coinvolti anche Ms. Flint (Bonnie Hunt), che ora insegnerà a divertire i bambini, e Tylor Tuskmon (Ben Feldman), che si ritrova a far parte del Monsters, Inc. Facilities Team. Nella serie, ovviamente, ci sarà spazio anche per Mike Wazowski (Billy Crystal).

Questa di seguito è invece la descrizione dei nuovi personaggi introdotti in Monsters at Work:

Tylor avrà la voce di Ben Feldman e all’inizio dello show si sarà appena diplomato alla Monsters University, risultando il migliore della sua classe. Tuskmon è pronto a diventare uno Spaventatore per professione, ma si ritrova alle prese con un approccio totalmente diverso dopo gli eventi mostrati nel film. Fritz è interpretato da Henry Winkler ed è il capo del team di cui fa parte Tylor. Mindy Kaling avrà invece il ruolo di Val Little, un personaggio pieno di entusiasmo che fa parte del MIFT. Alanna Ubach sarà la voce di Cutter, che segue fedelmente le regole, mentre Lucas Neff sarà Duncan, un opportunista.