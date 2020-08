Jason Bateman, la star di Ozark, è in trattative per dirigere il thriller di Netflix Here Comes the Flood.

Lo ha comunicato Deadline. Recentemente ha firmato per produrre l'adattamento cinematografico di The Girls I've Been, con Millie Bobby Brown di Stranger Things (ne parliamo qui) e ora sembra pronto per una nuova collaborazione con Netflix.

Il film, scritto da Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix), viene descritto come una storia d’amore unita al racconto di una rapina.

Alla produzione troveremo lo stesso Kinberg insieme ad Audrey Chon, presidentessa di Genre Films, e alla fine anche Bateman dovrebbe avere un ruolo come produttore. Stando anche alle fonti di Deadline, è possibile che Bateman possa anche diventare il protagonista principale della storia.

Jason Bateman ha già diretto Bad Words, The Family Fang e anche diversi diversi episodi di Ozark, di cui è anche interprete, e due puntate di The Outsider.